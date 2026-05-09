Adana Demirsporlu taraftarlar küçük çocuğa alkol şişesi fırlattı

Adana'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında, Adana Demirsporlu taraftarlar bir çocuğun yüzüne alkol şişesi fırlattı. Yaralanan çocuğun babası, olayın ardından tepki gösterdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaştığı mücadeleyi 4-2 skorla kazanarak 26. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da büyük coşkuyla kutlandı. Yüzlerce taraftar, merkez Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda toplanıp meşale ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı.

Adana Demirspor taraftarları şişeyle saldırdı

Bir grup Adana Demirsporlu taraftar ise meydana gelip Adana Demirspor lehine slogan attı. Gruptan bir kişi, Ç.T. (7) isimli çocuğun yüzüne alkol şişesi fırlattı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle grup, biber gazı sıkılarak uzaklaştırıldı.

"Bunlar Adana Demirspor'u taraftarı değil, terörist"

Polisin kovaladığı taraftarlara kaşı açılan Ç.T.'nin babası Sedat Taşkın tepki gösterdi. İHA muhabirine konuşan Sedat Taşkın, "Bir grup taraftar geldi Adana Demirspor lehine slogan attı çocuğun yüzüne alkol şişesi fırlattılar. Böyle rezil bir Adana Demirspor taraftar grubu olmaz. Çocuğun kaşı yarıldı, bu namussuzluk. Millet buraya eğlenmeye geliyor bunlar çeteleşmiş. Bunlar Adana Demirspor'u taraftarı değil, terörist. Allah belalarını versin" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
