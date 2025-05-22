Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Yenikapı'da Yapılacak

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Yenikapı'da Yapılacak
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Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, şampiyonluk kutlamalarının bu hafta sonu Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirileceğini açıkladı. Etkinlikte yer alacak sanatçılar ve organizasyon detayları paylaşıldı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarının cumartesi ve pazar günü yapılacağını ve kupayı da burada alacaklarını söyledi. Yazgan, pazar günü futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Sarayburna'na gideceğini, burada ailelerinin de yer aldığı tekneyle boğaz turu yaptıktan sonra Yenikapı'ya geçeceğini belirtti.

Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına bilgi verdi. Yenikapı'da iki gün sürecek etkinlik planladıklarını söyleyen Yazgan, "Kupayı Yenikapı'da alacağız. Federasyon yetkilileri ile görüşmelerimiz oldu. Federasyon yetkilileri bize takdim edecek. Yenikapı organizasyonlarımız iki gün sürecek. Özel olarak üretilen bir sahne yapıyoruz. Fanzone yapacağız. Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren organizasyona başlayacağız, ilk gün 22.00'ye kadar devam edecek. Taraftarlarımız, saat 19.00'da Göztepe - Galatasaray maçını toplu şekilde izleyebilecek. GSPlus uygulaması olanlar bu alana gelebilecek. GSPlus Premium abonelik için de ön tarafta 30 bin kişilik alan yaptık. Konserler olacak. GS Store çadırları olacak. Pazar günü oyuncular, Galatasaray Lisesi'nden çıkacak. Saat 17.30-18.00'da çıkmasını planlıyoruz. Üst açık otobüs bekleyecek. Daha sonra Sarayburnu'nda tekne bekleyecek. Oyuncular, aileleriyle birlikte boğaz turundan sonra Yenikapı'ya gelecek. Etkinlik 19.05'te başlayacak. 16.00'da kapılar açılacak. Galatasaraylı, Galatasaraylı olmayan sanatçılar çıkmak istedi. 27 sanatçı çıkmak istedi. Saat 21.00 gibi kupa seremonisine geçmeyi planlıyoruz. 5 yıldızlı bir sahne yapılacak. Localar ücretli olacak" diye konuştu.

Etkinliklerde Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay gibi sanatçılar konser verecek. Suat Ateşdağlı, Yalçın Aşan ve Avangart Tabldot da dj olarak sahne alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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