Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Havadan Görüntülendi

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Havadan Görüntülendi
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Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında binlerce taraftarla coşku dolu anlar yaşadı. Dronla çekilen görüntülerde taraftarların oluşturduğu sarı-kırmızı görüntü ortaya çıktı.

- Florya'da şampiyonluk kutlaması havadan görüntülendi

Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.

Dronla çekilen görüntülerde, binlerce taraftarın Florya Metin Oktay Tesisleri çevresini doldurduğu ve adeta sarı-kırmızıya boyadığı görüldü. Taraftarların yaktığı meşaleler geceyi gündüze çevirirken, sokaklar marşlarla inledi. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, 24. şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Spor
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