Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Havadan Görüntülendi
Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında binlerce taraftarla coşku dolu anlar yaşadı. Dronla çekilen görüntülerde taraftarların oluşturduğu sarı-kırmızı görüntü ortaya çıktı.
- Florya'da şampiyonluk kutlaması havadan görüntülendi
Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi
İSTANBUL - Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.
Dronla çekilen görüntülerde, binlerce taraftarın Florya Metin Oktay Tesisleri çevresini doldurduğu ve adeta sarı-kırmızıya boyadığı görüldü. Taraftarların yaktığı meşaleler geceyi gündüze çevirirken, sokaklar marşlarla inledi. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, 24. şampiyonluğu doyasıya yaşadı.