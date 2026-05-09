Haberler

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti, Sakarya sokağa döküldü

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti, Sakarya sokağa döküldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Galatasaray taraftarları, Sakarya'da bir araya gelerek araç konvoyları ve meşaleler eşliğinde büyük bir kutlama gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları, Sakarya'da büyük coşku yaşadı. Bir araya gelen yüzlerce taraftar, araç konvoyları ve meşaleler eşliğinde kutlama yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve 77 puanla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle Serdivan ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Özellikle 2. Cadde de yoğunluk oluşturan taraftarlar, uzun araç konvoylarıyla şehir turu attı. Araçlardan yükselen tezahüratlar Sakarya gecesine renk kattı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda taraftarlar ve müzik eşliğinde eğlendi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken polis yoğunluğun yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması! Türkiye'ye getiriliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaraylıları yalnız bırakmadı

Kutlamalara damga vuran görüntü!
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi

Yine hüsran! 3-0'lık zafer yetmedi
Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaraylıları yalnız bırakmadı

Kutlamalara damga vuran görüntü!
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!

Şampiyonluk sonrası ateşi yaktı! Taraftarlara net bir mesajı var
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz