Galatasaray, Şampiyonluğu Yenikapı'da Coşkuyla Kutladı

Galatasaray, Şampiyonluğu Yenikapı'da Coşkuyla Kutladı
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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kupasını Yenikapı Miting Alanı'nda binlerce taraftarla birlikte kutladı. Etkinlikte futbolcular ve teknik ekip, üstü açık otobüsle şehir turu yaparak coşkularını paylaştı, ardından konser ve DJ performansları ile kutlama devam etti.

- Galatasaray, şampiyonluğu Yenikapı'da kutladı

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kupasını Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen etkinlik sonrası aldı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk coşkusunu binlerce taraftarla birlikte yaşadı.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, üstü açık otobüsle şehir turu attı ve Sarayburnu'nda bekleyen tekneye geçti. Burada aileleriyle boğaz turu atan sarı-kırmızılılar daha sonra Yenikapı'ya geçti.

Etkinlik alanında konserler ve DJ performanslarının ardından, futbolcular tek tek sahneye çıktı. Daha sonra kupa ve madalya takdim törenine geçildi. Şampiyonluk kupasını alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı.

Bu özel anlar, beIN SPORTS ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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