Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Sanchez ve Lemina, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğu garantiledikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kolay bir sezon olmadığını belirten Sanchez, "Çok mutluyuz. Uğraşmamız gereken birçok zorluk vardı. Durumu bu aşamaya getirmek kolay değildi. Yine de başardık. Çok mutluyuz. Gelecek sezon için heyecanlıyız. Galatasaray, eskisinden daha güçlü olacaktır." dedi.

Sanchez, başarının keyfini takım arkadaşlarıyla çıkarmak istediğini dile getirerek "Ailemle de bu başarının tadını çıkarmak istiyorum. Gelecek sezon için hazır olmak istiyorum. Gelecek sezon daha zor olacaktır. Hazır olmalıyım." diye konuştu.

Taraftarlara mesaj veren Kolombiyalı oyuncu, "Onlara çok minnettarız. Nereye gitsek bizi destekliyorlar. İyi oynasak da oynamasak da bizi destekliyorlar. Onlar da bu sezonun kolay olmadığını biliyorlardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Birçok zorlu maç oynadık. Elimizden geleni yaptık. TFF Süper Kupa'da finali kaybettik ama taraftarımız yine oradaydı. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden bir tanesine ulaştığımız için mutluyum. Gelecek sezon için hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Lemina: "Her şeyi kazanmak istiyoruz"

Mario Lemina ise bu sezon şampiyonluk için çok sıkı çalıştıklarını belirtti.

Lemina, şampiyonluktan dolayı çok gururlu olduklarını anlatarak "Çok mutluyuz. Bu sezon için çok sıkı çalıştık. Çok iyi bir iş başardık. Taraftarımız iyi bir iş çıkardı. Teknik ekip de iyi bir iş çıkardı. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Takımın gelecek sezon hedeflerine değinen Lemina, "Her şeyi kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak istiyoruz. Maalesef kupada şampiyon olamadık. Gelecek sezon neler olacağını göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.