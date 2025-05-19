Galatasaray, Şampiyonluğu İlan Etti; Özbek, Osimhen ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili, "Osimhen, çok önemli bir oyuncumuz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Her şeyden evvel Osimhen'in de Galatasaray'da olmayı istemesi lazım" dedi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından Levent'te bulunan Galatasaraylılar Derneği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir sezonu şampiyon olarak tamamladıklarına dikkat çeken Özbek, "Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu başarıda bize destek veren taraftarlarıma, oyuncularıma, teknik kadroma, genel kurul üyelerime, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir sezonu şampiyon olarak bitirdik. Şimdi önümüzde Avrupa'da başarıya yakalamak var. Onun için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız o yönde devam edecek. Transfer sezonuna giriyoruz. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYDEN EVVEL OSİMHEN'İN DE GALATASARAY'DA OLMAYI İSTEMESİ LAZIM'

Sarı-kırmızılı taraftarların, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile yaptığı tezahüratların hatırlatılması üzerine Özbek, "Transfer sezonuna daha girmedik. Osimhen, çok önemli bir oyuncumuz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kariyeri yüksek olan bir oyuncu. Bakalım nasıl neticelenecek. Her şeyden evvel Osimhen'in de Galatasaray'da olmayı istemesi lazım" diye konuştu.

'VERDİĞİM SÖZÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUM'

2017 yılında 'Fenerbahçe 4'üncü yıldızı takmadan, biz 5'inci yıldızı takacağız' şeklinde yaptığı açıklama hatırlatılan Dursun Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:

"2017'de söylediğim bir şeydi. O gün verdiğim sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Galatasaray, birlik ve beraberliğini, sevgi iklimini koruduğu sürece şampiyonluğun en büyük adayıdır. Her zaman bunu söyledim. Bu dönemde de bunu ispatladık. 5'inci yıldız, Galatasaray'a hayırlı olsun."