Erzurum'da Galatasaray taraftarının şampiyonluk coşkusu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Erzurum'da Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü. Sarı-kırmızılı takım taraftarları şampiyonluğu gece geç saatlere kadar doyasıya kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray taraftarları Cumhuriyet Caddesi'ne akın etti. Meşaleler yakıp marşlar söyleyen yüzlerce taraftarın kutlamalarına renkli görüntüler yaşandı. - ERZURUM

