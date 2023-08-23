Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi Tete'nin lisansını çıkardı

Galatasaray'a Tete'den müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferinin, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile oynanacak karşılaşma öncesinde lisansı çıktı.

OKAN BURUK ŞANS VERİRSE MOLDE MAÇINDA SAHADA

Sarı-kırmızılı takım, Molde ile Norveç'te oynanacak zorlu mücadele öncesinde Tete'nin lisansını çıkardı. Brezilyalı futbolcu, Okan Buruk'un şans vermesi halinde Molde maçında sahada olacak.

"İZNİNİN ÇIKMA ŞANSI OLDUĞU İÇİN BURAYA GETİRDİK"

Okan Buruk dün yaptığı açıklamada, "Tete ile ilgili süreç devam ediyor. Yarın akşama kadar oynama izninin çıkma şansı olduğu için buraya getirdik. Yarın akşam maç saatine kadar sonuç alabilirsek, alacağız. Alamazsak da bir sonraki maç için onun şansının devam ettiğini, bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Hem takımla bir arada olsun, hem bu atmosferi yaşasın. Hem takımla bir arada olsun, hem bu atmosferi yaşasın hem de ne oynadığımızı net bir şekilde görür. Ama en kısa zaman gelecek cevabı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.