Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a 1-0 Yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray 9 puanda kalırken, Belçika ekibi puanını 6'ya yükseltti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çaldı. Sanchez'in yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlendi. Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır - Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Icardi" 11'i ile çıktı. Konuk Saint-Gilloise ise "Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David ve Ait El Hadj" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşma oldukça yüksek tempoda başlarken, ilk 15 dakikalık bölümde Galatasaray topa daha çok sahip olan taraf oldu. Bu bölümde iki takım da net gol pozisyonuna giremedi. 27'nci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Sara'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 40'ıncı dakikada gole yaklaşan taraf bu kez konuk ekip oldu. Sağ kanattan kazanılan kornerde El Hadj ortasını yaptı. Sykes'in kafa vuruşunda top, üst direkten dışarı gitti. Son 5 dakikalık bölümde iki takım da pozisyon üretemedi ve devreye 0-0'lık skorla gidildi.

İkinci yarı, ilk yarıya göre daha düşük tempoda başlarken, konuk ekip 57'nci dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inen Zorgane altıpasa doğru çevirdi. Akinpelu'nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-1. Galatasaray, 76'ncı dakikada Sara ile gole yaklaştı. Sanchez'in sağ kanattan ortasını yaptı. Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Scherpen son anda kornere tokatladı. Sonrasında Sara'nın kullandığı kornerde Abdülkerim kafayı vurdu, Saint-Gilloise savunması topu son anda çizgiden çıkarttı. Dönen topta müsait durumdaki Sanchez'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti. Mücadelenin 53'üncü dakikasında Jakobs'un yerine oyuna dahil olan Arda Ünyay, 80 ve 89'uncu dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.