Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a 1-0 Yenildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a 1-0 Yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray 9 puanda kalırken, rakip takım puanını 6'ya yükseltti. Maçta Galatasaray'ın pozisyonları sonuç getiremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray 9 puanda kalırken, Belçika ekibi puanını 6'ya yükseltti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çaldı. Sanchez'in yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlendi. Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır - Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Icardi" 11'i ile çıktı. Konuk Saint-Gilloise ise "Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David ve Ait El Hadj" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşma oldukça yüksek tempoda başlarken, ilk 15 dakikalık bölümde Galatasaray topa daha çok sahip olan taraf oldu. Bu bölümde iki takım da net gol pozisyonuna giremedi. 27'nci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Sara'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 40'ıncı dakikada gole yaklaşan taraf bu kez konuk ekip oldu. Sağ kanattan kazanılan kornerde El Hadj ortasını yaptı. Sykes'in kafa vuruşunda top, üst direkten dışarı gitti. Son 5 dakikalık bölümde iki takım da pozisyon üretemedi ve devreye 0-0'lık skorla gidildi.

İkinci yarı, ilk yarıya göre daha düşük tempoda başlarken, konuk ekip 57'nci dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inen Zorgane altıpasa doğru çevirdi. Akinpelu'nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-1. Galatasaray, 76'ncı dakikada Sara ile gole yaklaştı. Sanchez'in sağ kanattan ortasını yaptı. Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Scherpen son anda kornere tokatladı. Sonrasında Sara'nın kullandığı kornerde Abdülkerim kafayı vurdu, Saint-Gilloise savunması topu son anda çizgiden çıkarttı. Dönen topta müsait durumdaki Sanchez'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti. Mücadelenin 53'üncü dakikasında Jakobs'un yerine oyuna dahil olan Arda Ünyay, 80 ve 89'uncu dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru

İşte İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bin defa aynı başlığı atmışsın be editör biraz üretken ol

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.