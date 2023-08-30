Kasa dolup taşacak! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 25 milyon euro kazanacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi mağlup ederek Devler Ligi'ne adını yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, bu başarıyla yaklaşık 25 milyon euro gelir elde etmeye hak kazandı. Bu gelir, Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euro ve UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanılacak katsayı parası olan 9 milyon 96 bin eurodan oluşuyor. Gruplarda alınacak her galibiyet ve beraberlikle bu rakam daha da artacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi sahasında 2-1 yenerek adını Devler Ligi'ne yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık olarak 25 milyon euro gelir elde edecek.

25 MİLYON EURO ELDE EDECEKLER

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euroyu kasasına koymayı garantiledi. Aslan'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin euro olarak hesaplandı. Toplamda ise gruplara kalarak daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin euroyu kasasına koydu.

4 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22'de ise elemeleri geçemeyen sarı kırmızılı ekip, 4 yıl aradan sonra gruplara kalarak önemli bir gelirin de sahibi olmaya hak kazandı.

HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet 2.8 milyon, beraberlik ise 930 bin euro. Galatasaray gruptan çıkmayı başarırsa 9.6 milyon euro daha kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN SON KAZANÇ 29.9 MİLYON EURO

Çeyrek final 10.6 milyon euro, yarı final 12.5 milyon euro gelir elde ederken, finalistler ise 15.5 milyon euro kazanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak boy gösterdiği 2019-2020 sezonunda 29.9 milyon euroluk gelir elde etmişti.