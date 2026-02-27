Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile ilk maçı İstanbul'da oynayacak
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçını 10/11 Mart'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 17/18 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Bu turu geçen takım, Paris Saint Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle - Barcelona
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Bayer Leverkusen - Arsenal
Bodo/Glimt - Sporting CP