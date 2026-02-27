Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile ilk maçı İstanbul'da oynayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool takımı ile eşleşti. İlk maç 10/11 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçını 10/11 Mart'ta İstanbul'da, rövanş maçını ise 17/18 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Bu turu geçen takım, Paris Saint Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere) eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Bayer Leverkusen - Arsenal

Bodo/Glimt - Sporting CP

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı