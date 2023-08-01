Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Zalgiris ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanş maçında gruplara kalmak istediklerini söyledi. Buruk, takımın moral olarak iyi durumda olduğunu ve hataları düzeltmek için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, transfer haberlerine konu olan Victor Nelsson'un takımda kalmak istediğini ve yeni transferlerin en doğru zamanda kadroya dahil edileceğini ifade etti.

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Yarın Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi.

Victor Nelsson ile savunmada iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Abdülkerim, "Geçen sezon transfer olduktan sonra bir süre sorunlar yaşadım. Ama Allah'a şükür ki bunların üstesinden geldim. En büyük hedeflerimden biri Şampiyonlar Ligi'nde oynamak." diyerek sözlerini tamamladı.