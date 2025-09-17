Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Maçına Hazır

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Bugün Almanya'ya gidecek sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcusu TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor