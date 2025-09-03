Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek oyuncularını belirledi. Kadroda kaleciler, defans, orta saha ve forvet oyuncuları yer alıyor.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen
Defans: Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay
Orta saha: İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Roland Sallai
Forvet: Mauro Icardi, Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor