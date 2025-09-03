Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek oyuncularını belirledi. Kadroda kaleciler, defans, orta saha ve forvet oyuncuları yer alıyor.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay

Orta saha: İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Roland Sallai

Forvet: Mauro Icardi, Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncularla mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
