Galatasaray şampiyon oldu, Trabzonspor para kazandı

Galatasaray şampiyon oldu, Trabzonspor para kazandı
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Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Trabzonspor'a para kazandırdı. Bordo-mavili ekip, Galatasaray'a transfer olan Eren Elmalı'nın bonusu sayesinde ek gelir elde etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu ile birlikte devreye giren şampiyonluk bonusu, 500 bin euro yani 22 milyon TL daha kasasına koymuş olacak.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olup 5. yıldızı takarak Trabzonspor'a para kazandırdı. Bordo-mavili ekipten Galatasaray'a transfer olan Eren Elmalı'nın bonusu devreye girdi.

TRABZONSPOR'UN KASASI DOLDU

Trabzonspor, devre arasında Eren Elmalı'yı 3.5 milyon euro bonservis artı 500 bin euro bonus karşılığında Galatasaray'a satmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyon olmasının ardından şampiyonluk bonusu devreye girdi. Böylelikle Bordo-Mavili kulüp, 500 bin euro yani 22 milyon TL daha kasasına koymuş olacak.

Fırtına, Eren'in yerine Gaziantep FK'dan transfer ettiği Mustafa Eskihellaç için 15 milyon TL bonservis ödemişti. Mustafa, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükseldi.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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