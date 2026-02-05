Haberler

Sacha Boey, resmen Galatasaray'da

Güncelleme:
Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bayern Münih ile yapılan anlaşmaya göre, futbolcu için 500 bin avro kiralama bedeli ödenecek ve Boey'e 1 milyon 750 bin avro garanti ücret verilecek.

Galatasaray, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sacha Boey'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Bayern Münih'e net 500 bin avro tutarında kiralama bedeli, Boey'e ise 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, 2024 yılı ocak ayında 30+5 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Fransız futbolcu Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Haberler.com
