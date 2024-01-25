Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için geri sayıma geçti
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki haftanın sonuna kadar milli sol bek ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için gün sayıyor.
İMZA AN MESELESİ
Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferini önümüzdeki haftanın sonuna kadar bitirmesi bekleniyor. Angelino ile yolların resmen ayrılmasının ardından süreç hızlanacak.
2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Rıdvan Yılmaz, Rangers formasıyla 22 resmi maça çıktı. Milli sol bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.