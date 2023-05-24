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Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti

Spor Haberleri

Süper Lig'e yabancı futbolcu serbestliğinin gelmemesi sonrası Galatasaray, sol bek için sürpriz bir isme yöneldi. Yeni sezonda Kazımcan Karataş ile yola devam edecek sarı-kırmızılılar, eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı listesine altı. Galatasaray, Rangers'ta beklediğini bulamayan milli futbolcuyu bonservisiyle almayı planlıyor.

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, yeni sezonun planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılarda sol bek için beklenmedik bir isim gündeme geldi.

ASLAN, RIDVAN YILMAZ'IN PEŞİNDE

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Rangers forması giyen Eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'a talip oldu. Sarı-kırmızılılar, İskoçya'da beklediğini bulamayan milli futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti

1-2 MİLYON EUROYA TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAKLAR

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Rangers ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, transferi 1-2 milyon euro bandında bitirmeye çalışacak. Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 4 milyon euro ödemişti.

Haberler.com - Spor

Rıdvan Yılmaz Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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