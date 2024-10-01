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Galatasaray, RFS ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak

Galatasaray, RFS ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Letonya temsilcisi RFS ile 3 Ekim'de mücadele edecek. Maçın hakemi Filip Glova olacak.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile oynayacağı karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Daugava Stadyumu'nda Letonya temsilcisi RFS ile mücadele edecek. TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak.

Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.

RFS - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Michal Ocenas, AVAR'da da Martin Dohal oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Letonya Futbol Dünya Spor

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