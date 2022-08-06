Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor - Haberler

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Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma yorum yağdı. 'Günaydın' mesajları farklı alt metinler barındıran Galatasaray Twitter resmi hesabının bugün yaptığı paylaşım, 'Torreira geliyor' şeklinde yorumlandı.

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Galatasaray, son günlerde transfer dönemine damga vuruyor. Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi dünya yıldızlarıyla anlaşma aşamasında olan sarı kırmızılı ekip yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmayı düşünüyor.

RESMİ HESAPTAN 'GÜNAYDIN' MESAJI

Galatasaray, resmi Twitter hesabından Yunus Akgün'ün gol sevincini paylaştı. Ancak bu paylaşım yeni transfer Torreira'ya yoruldu. Bir grup taraftar bu paylaşımı 'Uçak geliyor' diye yorumlarken, bir grup taraftar da Torreira'nın baş harfine işaret edildiğini düşündü.

Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor

Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor

Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor

TORREIRA İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Uruguaylı 26 yaşındaki yıldız, 4 yıllık anlaşmaya imza atacak.

Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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