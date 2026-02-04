Renato Nhaga, Galatasaray için İstanbul'a geldi

ARA transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray anlaşma sağladığı Renato Nhaga'yı İstanbul'a getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galakasaray, orta saha transferinde Renato Nhaga ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı ekip, anlaşma sağladığı Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın kulübü Casa Pia ile de anlaşmaya vardı.

İstanbul'a gelişinde kısa bir açıklama yapan Renato Nhaga, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" dedi.

Genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atmak üzere RAMS Park'a geldi.