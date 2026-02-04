Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a geldi

Güncelleme:
Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga'yı transfer etti. Genç futbolcu, İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Casa Pia'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta sahaya bölgesine Portekiz temsilcisi Casa Pia'da forma giyen Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Nhaga'yı İstanbul'a da getirdi. 18 yaşındaki futbolcu, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Renato Nhaga, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" dedi.

Genç futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Nhaga, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
