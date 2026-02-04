Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Casa Pia'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta sahaya bölgesine Portekiz temsilcisi Casa Pia'da forma giyen Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Nhaga'yı İstanbul'a da getirdi. 18 yaşındaki futbolcu, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Renato Nhaga, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" dedi.

Genç futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Nhaga, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL