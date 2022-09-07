Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiralık olarak renklerine bağladı
Spor Haberleri
Galatasaray transferde hız kesmiyor. Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross'u renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar son olarak Norwich City'den Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı da kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray adeta taarruza geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, bir transferde Championship ekibi Norwich City'den yaptı.
KİRALAMA BEDELİ YOK
Galatasaray, Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Norwich City'nin bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirlediği oyuncunun bu gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor