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Galatasaray, RAMS Park'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmeyi planlıyor

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Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki sorunların çözümü için bakım çalışmalarına başladı. Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yapılan gübreleme ve çim dikimiyle zeminin, milli maç arası sonrası Samsunspor karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor.

Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki sorunların çözümü için bakım çalışmalarına başladı.

Galatasaray yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunlarla ilgili çalışmalar başlattı. Zeminin kısa sürede toparlanması için gübreleme ve çim dikimi işlemleri gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, zemini iyi hale getirmek için aralıksız çalışarak milli maçlar için verilen aradan sonra yapılacak Samsunspor maçına yetiştirmeyi planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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