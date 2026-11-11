Galatasaray, RAMS Park'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için çalışıyor

Galatasaray, RAMS Park'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için çalışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler maçının bitimiyle RAMS Park'ın zemini için çalışma başlattı. Milli arada gübreleme ve çim dikimi yapılırken saha bakım ekibi zemini Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.
GALATASARAY, liglere verilen milli arada RAMS Park'ın zeminindeki sorunu çözmek için çalışma başlattı.
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçının bitimiyle birlikte başlatılan operasyonda, RAMS Park'ın zeminin kısa sürede toparlanması amacıyla gübreleme ve çim dikimi işlemleri devreye sokuldu. Saha bakım ekibinin gece gündüz aralıksız olarak çalışarak yenileme işlemlerini sürdürdüğü ve zemini Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı