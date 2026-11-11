Galatasaray, RAMS Park'ın zeminini Samsunspor maçına yetiştirmek için çalışıyor

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GALATASARAY, liglere verilen milli arada RAMS Park'ın zeminindeki sorunu çözmek için çalışma başlattı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçının bitimiyle birlikte başlatılan operasyonda, RAMS Park'ın zeminin kısa sürede toparlanması amacıyla gübreleme ve çim dikimi işlemleri devreye sokuldu. Saha bakım ekibinin gece gündüz aralıksız olarak çalışarak yenileme işlemlerini sürdürdüğü ve zemini Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı