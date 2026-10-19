Galatasaray: "Rafael Leao’nun bugün yapılan MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray: "Rafael Leao’nun bugün yapılan MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Galatasaray : " Rafael Leao'nun bugün yapılan MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı