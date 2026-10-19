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Galatasaray : " Rafael Leao'nun bugün yapılan MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı