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Galatasaray, Leao transferinde resmi görüşmelere başladı

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GALATASARAY, İtalya Serie A ekibi Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

GALATASARAY, İtalya Serie A ekibi Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Transferin mali detaylarına ilişkin KAP açıklamasının da yapılması bekleniyor. Galatasaray'ın Milan'a 38 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve bu bedelin 5 yıl vadeli olarak taksitler halinde ödeneceği öğrenildi. Ayrıca yetiştirme bedeli kapsamında yüzde 5'lik payın bulunacağı, Rafael Leao'nun ise bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon Euro ücret kazanacağı belirtildi. Portekizli yıldız, Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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