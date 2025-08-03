Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin Transferi İçin Rennes ile Görüşmelere Başladı

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Galatasaray Kulübü, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Rennes ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Frankowski, geçen sezon 8 milyon avroya takıma katılmıştı.

Galatasaray Kulübü, Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı. Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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