Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-off çeyrek finalinde yarın Nesibe Aydın'a konuk olacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Nesibe Aydın'a konuk olacak. İlk maçı 86-61 kazanan sarı-kırmızılı ekip, tur atlamak için sahada olacak.
TOBB ETÜ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı sarı-kırmızılı ekip, 86-61 kazandı.
Eşleşmede tur atlayan takım, yarı finalde Emlak Konut'un rakibi olacak.
Kaynak: AA / Can Öcal