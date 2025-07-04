Galatasaray, Pivot Muhsin Yaşar'ı Kadrosuna Katıyor

Galatasaray, Pivot Muhsin Yaşar'ı Kadrosuna Katıyor
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Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, 29 yaşındaki pivot Muhsin Yaşar'ı 1 yıllığına transfer etti. Tecrübeli oyuncu, 2025/26 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

GALATASARAY MCT Technic Basketbol Takımı, son olarak Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki pivot Muhsin Yaşar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli uzunlarından, Muhsin Yaşar, 2025/26 sezonunda Galatasaray forması ile parkelerde mücadele edecek. Tofaş'ta başlayan kariyerine Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka ve Karşıyaka'ya, uzanan bir basketbol yolculuğu ile devam eden 207 cm boyundaki tecrübeli pivot Mushin Yaşar'a sarı kırmızılı forması altında başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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