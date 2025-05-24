Galatasaray Otobüsüne Taşlı Saldırı
Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde takım otobüsü, stadyum dışında bekleyen bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda otobüsün camı kırıldı.
- Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı
İZMİR - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşılan Galatasaray'ın takım otobüsü maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Gürsel Aksel Stadı çevresinde gerçekleşen olayda, sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüse stat dışında bekleyen bir grup tarafından taş atıldı. Saldırı sonucunda, otobüsün üzerinde yer alan ve kulübün 1972 yılında kazandığı ilk yıldızı simgeleyen bölüme isabet eden taş, camı kırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN İNCE - Spor