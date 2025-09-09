Haberler

Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok
Galatasaray, Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır" denildi. Osimhen'in 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

1-2 HAFTA YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre de yıldız golcü, 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak. Nijeryalı golcünün Süper Lig'de Eyüpspor maçını kaçırması ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt deplasmanına yetişmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
