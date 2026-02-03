Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Süper Lig devi Galatasaray, uzun süredir devam ettiği orta saha transfer çalışmalarında mutlu sona ulaşıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Renato Nhaga için oyuncu ve kulübü Casa Pia ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Portekiz ekibine 6 milyon euro civarında bir bonservis ödeyecek. Haberde, bir dönem Trabzonspor'un da gündeminde olan genç futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netleşeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Casa Pia formasıyla bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Renato Nhaga, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Nhaga'nın kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.