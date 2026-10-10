Galatasaray olağan genel kurulunda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi

Galatasaray olağan genel kurulunda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde başladı, divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Toplantıda 01.06.2025-31.05.2026 dönemi raporları okunacak, yönetim ve denetim kurullarının ibrası oya sunulacak.
Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı başladı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Genel kurulda 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Son olarak ise disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı