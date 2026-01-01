Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Yeni yılın başlamasıyla birlikte Galatasaray, ocak ayında dört farklı kulvarda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip; Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak.

İLK MAÇ TRABZONSPOR'A KARŞI

Galatasaray, 2026 yılındaki ilk resmi maçında 5 Ocak'ta Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

DEVLER LİGİ'NDE ZORLU RANDEVULAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ocak ayında iki önemli sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak, ardından Manchester City deplasmanına konuk olacak.

LİG VE KUPADA DA TEMPO DÜŞMEYECEK

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise Fethiyespor deplasmanına gidecek. Ocak ayındaki bu yoğun takvim, sarı-kırmızılıların sezonun ikinci yarısı öncesi ritmini belirleyecek.

GALATASARAY'IN OCAK AYI FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın ocak ayındaki maç programı şöyle:

05.01.2026

Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)

13.01.2026

Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

17.01.2026

Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

21.01.2026

Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

24.01.2026

Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

28.01.2026