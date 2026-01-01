Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak
Galatasaray'ı 2026 yılının ocak ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 7 maça çıkacak. İlk maçını Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacak olan Galatasaray, ay içerisinde ayrıca Atletico Madrid ve Manchester City gibi dev takımlarla da karşılaşacak.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte Galatasaray, ocak ayında dört farklı kulvarda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip; Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak.
İLK MAÇ TRABZONSPOR'A KARŞI
Galatasaray, 2026 yılındaki ilk resmi maçında 5 Ocak'ta Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
DEVLER LİGİ'NDE ZORLU RANDEVULAR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ocak ayında iki önemli sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak, ardından Manchester City deplasmanına konuk olacak.
LİG VE KUPADA DA TEMPO DÜŞMEYECEK
Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise Fethiyespor deplasmanına gidecek. Ocak ayındaki bu yoğun takvim, sarı-kırmızılıların sezonun ikinci yarısı öncesi ritmini belirleyecek.
GALATASARAY'IN OCAK AYI FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın ocak ayındaki maç programı şöyle:
05.01.2026
- Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)
13.01.2026
- Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)
17.01.2026
- Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)
21.01.2026
- Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)
24.01.2026
- Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)
28.01.2026
- Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)