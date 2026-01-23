Galatasaray, Noa Lang'ı açıkladı

GALATASARAY, İtalya Serie A ekibi Napoli'den 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir."