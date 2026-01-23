Haberler

Noa Lang, Galatasaray'da

Güncelleme:
Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'den kanat oyuncusu Noa Lang'ın bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı. Futbolcuya 2025-26 sezonu için 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ödenecek.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Noa Noell Lang ve kulübü Napoli ile futbolcunun 2025-26 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2 milyon avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca 26 yaşındaki futbolcuya 2025-26 sezonu için net 1 milyon 750 bin avro da garanti ücret ödeneceği bildirildi.

