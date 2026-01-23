Haberler

Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi

Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, yeni transfer döneminde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile anlaşmasının ardından Hollandalı oyuncu Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi.

  • Galatasaray, Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ı Napoli'den 2 milyon Euro kiralama bedeliyle transfer etti.
  • Noa Lang'ın sözleşmesinde 30 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Noa Lang, Napoli ile bu sezon 27 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferi Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi.

NOA LANG İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın Serie A devi Napoli'den kadrosuna kattığı yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, cuma günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Galatasaray, Lang için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu da yer alacak.

SEZON PERFORMANSI

Napoli ile bu sezon 27 maçta süre alan sol kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Lang'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

''Fener'in en büyük sorunu bu'' diyerek kanayan yarayı açıkladı
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç