Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Fiorentina'ya kiraladı

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, takım değiştirdi.

Galatasaray, sezon başında kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun Atalanta ile olan sözleşmesinin feshedilip başka bir İtalyan ekibi Fiorentina'ya sezon sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici Transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Bu anlaşmaya göre:

ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR'dur.

?Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir."

ATALANTA PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, bu sezon Atalanta formasıyla 23 maçta süre buldu. Zaniolo, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan 15 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.