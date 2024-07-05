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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı

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Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekiplerinden Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekiplerinden Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'da tamamlayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda 39 karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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