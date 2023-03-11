Galatasaray, Nef Stadyumu'nun kapasitesini 62 bin 500'e çıkarmak için düğmeye bastı

Galatasaray, Nef Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, yeni projesinde başarılı olursa 10 bin kişilik artışla stadın kapasitesini 62 bin 500'e çıkaracak.

Süper Lig'de lider Galatasaray, Nef Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların yeni hedefi, stadın kapasitesini 10 bin artırmak.

STAT KAPASİTESİ 62 BİN 500'E YÜKSELECEK

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Galatasaray'da Burak Elmas döneminde gündeme alınan ancak hayata geçirilemeyen stat kapasitesinin artırılması projesi için yeniden düğmeye basıldı. Planlar dahilinde ilave koltuklar eklenebilirse, stat kapasitesi 10 bin kişi artırılarak 62 bin 500'e yükselecek.

"BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Daha önce Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Stadımızın 10 bin civarında kapasite artışının gerçekleştirilmesi için başvurumuzu yaptık. Stadı bir anlamda yenileyeceğiz, yeni koltukların da siparişlerini verdik." ifadelerini kullanmıştı.