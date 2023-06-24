Galatasaray Nef, Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2023/24 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, yerli rotasyonunu 193 cm boyundaki skorer oyun kurucu Buğrahan Tuncer ile 2+1 yıllık anlaşma imzalayarak güçlendirdi. Uzun yıllardır Anadolu Efes forması ile izlediğimiz ve bu süre boyunca takımı ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan, kariyeri boyunca 31 kez A Milli olmak üzere toplamda 111 kez milli formayı giyen ve çocukluk yıllarından itibaren Galatasaray taraftarı olan yeni transferimiz Buğrahan Tuncer'e çocukluk aşkına hoş geldin diyor, sarı kırmızı renklerimiz altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor