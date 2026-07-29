Galatasaray, Natasha Howard’ı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Natasha Howard'ı transfer etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında uzun forvet pozisyonunda oynayan ABD'li oyuncu Natasha Howard'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadro yapılanması çalışmaları kapsamında ABD'li tecrübeli oyuncu Natasha Howard ile anlaşmaya vardı. Natasha Howard'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

2014 WNBA draftında Indiana Fever tarafından ilk tur 5. sıradan seçilerek profesyonel kariyerine başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Indiana Fever, Minnesota Lynx, Seattle Storm, New York Liberty ve Dallas Wings formalarını giydi. Natasha Howard, WNBA'de Minnesota Lynx ile 2015 ve 2017 yıllarında, Seattle Storm ile de 2018 yılında şampiyonluk yaşadı.

Howard ayrıca Güney Kore, İtalya, Rusya, Türkiye ve Çin liglerinde çeşitli takımlarda oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı