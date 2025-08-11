Galatasaray, Myriam Sylla ile Anlaştı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Fildişi Sahili asıllı İtalyan oyuncu Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Milli Takımı forması da giyen deneyimli oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak İtalya'nın Vero Volley Milano ekibinde forma giyen Myriam Sylla, pasör çaprazı ve smaçör olarak oynayabiliyor. Sylla, geçen yıl İtalya Milli Takımı'yla olimpiyat şampiyonluğu yaşamıştı.