Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi

Süper Lig devi Galatasaray'da Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı eldiven yerine listesine aldığı isimler belli oldu.

MUSLERA'NIN YERİNE 3 ADAY

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera, Galatasaray defterini büyük olasılıkla kapatacak. Uruguaylı eldivenin yerine arayışta olan Galatasaray'ın listesine aldığı kaleciler belli oldu.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı listenin ilk sırasına aldı. Eyüpspor forması giyen Berke Özer de alternatifler arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların yabancı kaleci adayının ise Alisson Becker olduğu belirtildi. Galatasaray, Liverpool'un dünyaca ünlü Brezilyalı kalecisinin durumunu yakından takip ediyor.