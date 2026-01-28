Galatasaray mucize olmazsa turlayacak

Galatasaray, Manchester City maçından mağlubiyetle ayrılsa bile Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alma ihtimalini büyük ölçüde koruyor.

GALATASARAY İÇİN TUR KAPISI BÜYÜK ORANDA AÇIK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Manchester City deplasmanına çıkacak Galatasaray, karşılaşmayı kaybetse dahi büyük bir sürpriz yaşanmadığı sürece yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 24 dışında kalabilmesi için aynı anda çok sayıda sonucun aleyhine gerçekleşmesi gerekiyor.

VEDA İÇİN NEREDEYSE İMKANSIZ SENARYO

Bu gece TSİ 23.00'te oynanacak maçlarda dokuz farklı ihtimalin en az sekizinin aynı anda gerçekleşmesi halinde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Aksi halde sarı-kırmızılılar ilk 24 içerisinde yer alacak.

Galatasaray'ın elenmesi için Kopenhag'ın Barcelona'yı yenmesi, Napoli'nin Chelsea'yi mağlup etmesi, Olympiakos'un Ajax'ı geçmesi, PSV'nin Bayern Münih'i yenmesi gerekiyor. Ayrıca Monaco'nun Juventus'a yenilmemesi, Leverkusen'in Villarreal'e mağlup olmaması, Marsilya'nın Club Brugge'a yenilmemesi ya da Brugge'ün farklı kazanması ve Qarabağ'ın Liverpool'dan puan alması ya da az farkla mağlup olması gibi sonuçların aynı anda yaşanması şart.

GALATASARAY AVANTAJLI KONUMDA

Bu kadar çok ihtimalin aynı anda gerçekleşmesi düşük bir olasılık olarak görülürken, Galatasaray'ın Manchester City karşısında alacağı sonuca bakılmaksızın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi bekleniyor.