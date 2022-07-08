Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! İşte Zamalek'e ödenen ücret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! İşte Zamalek'e ödenen ücret

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı. Zamalek kulübüne ödemeyi yapan sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini aldı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek kulübünden kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı.

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! İşte Zamalek'e ödenen ücret

4 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı. Golcü futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

Haberler.com - Spor

Mostafa Mohamed Galatasaray Zamalek Mısır Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title