Galatasaray-Monaco maçı öncesi deprem! Maç başladığında çıt çıkmayacak

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Monaco'da taraftarlar, takımın kötü performansı ve yönetimden duydukları rahatsızlık nedeniyle büyük bir protesto yapacaklarını duyurdu. Taraftar grubu Ultras Monaco 1994, genel menajer Thiago Scuro'nun istifasını istiyor ve karşılaşmanın ilk 15 dakikasında sessizlik protestosu yapacaklarını ifade etti.

  • Monaco'nun Ultras Monaco 1994 grubu, Galatasaray maçının ilk 15 dakikasında tamamen sessiz kalacaklarını duyurdu.
  • Ultras Monaco 1994 grubu, genel menajer Thiago Scuro'nun istifasını istedi.
  • Ultras Monaco 1994 grubu, Galatasaray maçında pankartları ters asacaklarını ve oyuncular sahaya çıkarken koreografi veya eğlence yapılmayacağını açıkladı.

Galatasaray'ın bu akşam konuk olacağı Monaco'da işler yolunda gitmiyor. Ligue 1'de oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz cuma günü Brest deplasmanında 1-0 kaybederek krizi derinleştirdi.

Sezona kötü başlayan Monaco, ekim ayında teknik direktör değişikliğine gidip Sebastien Pocognoli'yi göreve getirmişti. Ancak Belçikalı teknik adam da beklentileri karşılayamadı ve takımın performansı yukarı çıkmadı.

HEDEFTE GENEL MENAJER THIAGO SCURO VAR

Monaco'nun Ligue 1'de lider Lens'in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alması, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 puanla 23. basamakta bulunması üzerine sabrı taşan taraftarlar yönetimi hedef aldı.

Ultras Monaco 1994 grubu, yayınladığı sert açıklamada genel menajer Thiago Scuro'nun istifasını istedi:

  • "Sportif değerden ziyade finansa dayalı bu modelin işe yaramadığı açık."
  • "AS Monaco'nun güzel oyununun ruhuna saygı gösterilmiyor."
  • "Kulüp batıyor ve sportif direktörler her şeyin yolunda olduğunu iddia ediyor."
  • "Bay Scuro ve ekibi bu kulübü yönetmek için gereken meşruiyete ve yetkinliğe sahip değil."

Bu açıklama sonrası Monaco cephesinde tansiyon iyice yükseldi.

GALATASARAY MAÇINDA SES GETİRECEK PROTESTO

Ultras Monaco, bu gece oynanacak Galatasaray maçında dikkat çeken bir eylem planı açıkladı. Taraftar grubu:

  • Pankartları ters asacaklarını,
  • Oyuncular sahaya çıkarken hiçbir koreografi veya eğlence yapılmayacağını,
  • Ve en çarpıcısı: Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında tamamen sessiz kalacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Sessizlik kendini anlatır" ifadesi kullanılarak protestonun anlamı vurgulandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
