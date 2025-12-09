UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco ile oynadığı maçın ilk yarısını golsüz tamamladı. Her iki takım da önemli fırsatlar yakalarken, kalecilerin başarılı kurtarışları ön plana çıktı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alper, pasını ceza sahasına koşu yapan Jakobs'a aktardı. Jakobs'un kale önüne ortasında İlkay, altıpas önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
19. dakikada ceza sahası içinde iki savunma oyuncusu arasında topu kazanan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı gitti.
21. dakikada Akliouche'un ceza yayı sağından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
24. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Minamino'nun sol çaprazdan kale önüne ortasında Zakaria'nın kafa vurulunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
30. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Akliouche, ceza sahası içine girmeden yaptığı plase vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
36. dakikada Victor Osimhen sağ kanattan topla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan kornere gitti.
Stat: II. Louis
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries
Monaco: Hradecky, Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Caio Henrique, Denis Zakaria, Lamine Camara, Akliouche, Minamino, Aleksandr Golovin, Balogun
Yedekler: Philipp Köhn, Yann Lienard, Jordan Teze, Paul Pogba, Mika Biereth, Idumbo Muzambo, Ilenikhena, Lucas Michal, Ouattara, Mamadou Coulibaly
Teknik Direktör: Sebastien Pocognoli
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Berkan Kutlu, Furkan Koçak, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Çağrı Hakan Balta
Teknik Direktör: Okan Buruk - İSTANBUL